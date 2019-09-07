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3D-модель Московского Кремля

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Московский Кремль — крупнейшая действующая средневековая крепость Европы, архитектурный музейный комплекс, находящийся под охраной ЮНЕСКО, а также историческая резиденция главы российского государства. Свой современный облик Кремль приобрел в конце XV века, когда его полностью перестроили из кирпича на месте более древнего белокаменного. Кремль окружен 20 башнями и крепостными стенами, высотой от 5 до 19 м и толщиной от 3 о 7 м и общей протяженностью 2,5 км. Подробнее об архитектурном ансамбле Кремля — в инфографике «Известий».

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