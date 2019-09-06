Угроза взрыва на станции метро «Южная» в Москве оказалась ложной

Специалисты экстренных служб не обнаружили опасных для жизни предметов на станции «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 6 сентября.

«Экстренные службы проверили эту станцию, опасных для жизни предметов обнаружено не было. Во время проверки метро работало в штатном режиме», — заявил собеседник агентства.

Утром 6 сентября на станции «Южная» был обнаружен подозрительный предмет. На станции работали кинологи для выяснения ситуации.

В мае 2019 года звонок об угрозе взрыва возле метро «Сокол» поступил сотрудникам полиции. Сообщение оказалось ложным. Для проверки этой информации на место происшествия выезжали сотрудники полиции и МЧС.