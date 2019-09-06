Прямой эфир

Минкомсвязь проверит на уникальность российский софт AlterOffice

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экспертный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в понедельник, 9 сентября, рассмотрит вопрос о правомерности включения в Реестр отечественного программного обеспечения офисного пакета AlterOffice.

Продукт, заявленный как разработка нижегородской компании ООО «Алми Партнер» включили в Реестр 6 мая 2019 года. Участники рынка обратили внимание, что AlterOffice схож с офисным пакетом СПО LibreOffice, созданным международным сообществом разработчиков, пишет «Газета.ру» в пятницу, 6 сентября.

Установка по требованию: появится ли в РФ реестр обязательного ПО для гаджетов
Создание списка отечественных программ для ввозимой техники обсудят на совещании в Аналитическом центре при правительстве

Так, в уникальности отечественного софта усомнился гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. В первую очередь специалист обратил внимание на визуальное оформление обеих ПО, которое, по его мнению, «практически идентично».

«Детальнее вдаваясь в программные файлы, мне показалась странной находка одинаковых по названию и объему текстовых документов с кодом ПО. После открытия таких файлов можно обнаружить сходство их строения и наполнения», — добавляет Хохрин.

Похожу точку зрения высказал управляющий партнер IT Патент Олег Абраменко. Он отметил, что сразу при открытии программ установки AlterOffice 1.1 и LibreOffice 6.0.6.2 заметна их визуальная схожесть.

«При детальном анализе обеих программных продуктов привлекает внимание идентичность используемых названий директорий и файлов, использование одних и тех же конфигурационных файлов и параметров в них», — говорит Абраменко.

В качестве отличительных черт AlterOffice специалист назвал собственный вариант логотипа и отсутствие возможности автоматического обновления. По его мнению, для «ношения почетного звания отечественного» офисный пакет должен претерпеть большее количество изменений.

Как отмечает издание, мнение о том, что AlterOffice требует проверки требованиям Постановления Правительства РФ №1236, запрещающего закупать для государственных нужд иностранное программное обеспечение, высказывалось на заседании Экспертного совета еще 12 июля.

Если проверка подтвердит, что российская разработка является клоном нероссийского ПО LibreOffice, и ООО «Алми Партнер» не обладает исключительными правами на этот продукт, то данный прецедент может стать поводом как для ужесточения правил формирования Реестра для защиты российского рынка ПО, пишет газета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил правительству представить предложения по внедрению российского ПО
ФСБ и Минобороны одобрили использование российского софта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019