Минкомсвязь проверит на уникальность российский софт AlterOffice

Экспертный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в понедельник, 9 сентября, рассмотрит вопрос о правомерности включения в Реестр отечественного программного обеспечения офисного пакета AlterOffice.

Продукт, заявленный как разработка нижегородской компании ООО «Алми Партнер» включили в Реестр 6 мая 2019 года. Участники рынка обратили внимание, что AlterOffice схож с офисным пакетом СПО LibreOffice, созданным международным сообществом разработчиков, пишет «Газета.ру» в пятницу, 6 сентября.

Так, в уникальности отечественного софта усомнился гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. В первую очередь специалист обратил внимание на визуальное оформление обеих ПО, которое, по его мнению, «практически идентично».

«Детальнее вдаваясь в программные файлы, мне показалась странной находка одинаковых по названию и объему текстовых документов с кодом ПО. После открытия таких файлов можно обнаружить сходство их строения и наполнения», — добавляет Хохрин.

Похожу точку зрения высказал управляющий партнер IT Патент Олег Абраменко. Он отметил, что сразу при открытии программ установки AlterOffice 1.1 и LibreOffice 6.0.6.2 заметна их визуальная схожесть.

«При детальном анализе обеих программных продуктов привлекает внимание идентичность используемых названий директорий и файлов, использование одних и тех же конфигурационных файлов и параметров в них», — говорит Абраменко.

В качестве отличительных черт AlterOffice специалист назвал собственный вариант логотипа и отсутствие возможности автоматического обновления. По его мнению, для «ношения почетного звания отечественного» офисный пакет должен претерпеть большее количество изменений.

Как отмечает издание, мнение о том, что AlterOffice требует проверки требованиям Постановления Правительства РФ №1236, запрещающего закупать для государственных нужд иностранное программное обеспечение, высказывалось на заседании Экспертного совета еще 12 июля.

Если проверка подтвердит, что российская разработка является клоном нероссийского ПО LibreOffice, и ООО «Алми Партнер» не обладает исключительными правами на этот продукт, то данный прецедент может стать поводом как для ужесточения правил формирования Реестра для защиты российского рынка ПО, пишет газета.