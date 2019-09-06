«Любэ» презентовала песню «Санкт-Петербург, родной»

Известная российская группа «Любэ» представила публике песню «Санкт-Петербург, родной». Выступление коллектива было приурочено ко Дню начала блокады Ленинграда, 8 сентября 1941 года. «Любэ» вышли на сцену Ледового дворца в День промышленника, 5 сентября. Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся в рядах зрителей, поздравил присутствующих с праздником и отдельно поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны.