Литературную премию имени Федина будут вручать в Саратове

Глава Саратова Михаил Исаев учредил литературную премию имени Константина Федина. Постановление появилось на сайте администрации. Награду в размере 50 тыс. рублей будут присуждать раз в два года по двум номинациям: «Творческий поиск» (до 35 лет включительно) и «Творческая зрелость» (36 лет и старше).

На победу в конкурсе могут претендовать писатели, представляющие культуру Саратова и создающие произведения, продолжающие традиции отечественной литературы. Комиссия будет рассматривать работы, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные в литературно-художественных журналах, передает ИА «Взгляд-инфо». Первое торжественное вручение премии пройдет до 1 ноября.

Константин Федин (1892–1977) — русский писатель и журналист, специальный корреспондент. Его романы «Города и годы» и «Братья» посвящены судьбам интеллигенции в революции.