Прямой эфир

Литературную премию имени Федина будут вручать в Саратове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Саратова Михаил Исаев учредил литературную премию имени Константина Федина. Постановление появилось на сайте администрации. Награду в размере 50 тыс. рублей будут присуждать раз в два года по двум номинациям: «Творческий поиск» (до 35 лет включительно) и «Творческая зрелость» (36 лет и старше).

На победу в конкурсе могут претендовать писатели, представляющие культуру Саратова и создающие произведения, продолжающие традиции отечественной литературы. Комиссия будет рассматривать работы, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные в литературно-художественных журналах, передает ИА «Взгляд-инфо». Первое торжественное вручение премии пройдет до 1 ноября.

Константин Федин (1892–1977) — русский писатель и журналист, специальный корреспондент. Его романы «Города и годы» и «Братья» посвящены судьбам интеллигенции в революции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин одобрил строительство музея в честь Даниила Гранина
Из глубин: почему Василий Шукшин остается уникальным явлением в мировой культуре
Автор «Калины красной» работал на износ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019