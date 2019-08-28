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Путин одобрил строительство музея в честь Даниила Гранина

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Президент России Владимир Путин одобрил строительство музейного комплекса, посвященного писателю Даниилу Гранину в Курской области. Об этом в среду, 28 августа, он рассказал в беседе с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом, стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Даниил Гранин в известинской картотеке
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Путин отметил, что Гранин был достойным человеком и гениальным писателем, чье наследие нужно пропагандировать. «Он был просто гражданином в самом высоком смысле этого слова. Поэтому это — хорошая идея», — добавил президент.

Старовойт сообщил, что участок для будущего музейного комплекса уже определен — он будет расположен на месте села, в котором родился Гранин.

Ранее уточнялось, что комплекс разместится на участке в 1,5 га в Рыльском районе Курской области. Помимо музея, региональные власти совместно с Российским книжным союзом и РПЦ планируют возвести часовню небесному покровителю Гранина и организовать открытую площадку для чтений и знакомства с литературным наследием писателя.

Курск стал первым городом, принявшем эстафету в культурном марафоне «Все грани Гранина», приуроченном к 100-летию со дня рождения писателя. Фестиваль проходит с 8 августа по 13 декабря в шести регионах страны, в его программу входят выставки, флешмобы, кинопоказы и интерактивные мероприятия

Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Даниил Гранин скончался 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Писатель участвовал в Великой Отечественной войне. В 1945–1950 годах работал в Ленэнерго. Позже начал публиковаться в журнале «Звезда». В число произведений Гранина входят «Иду на грозу», «Искатели», «После свадьбы», «Зубр» и многие другие работы. В своих произведениях большое внимание он уделял теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, а также развитию научно-технического творчества.

В декабре 2017 года Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти писателя и праздновании 100-летия со дня его рождения.

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