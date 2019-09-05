РФПИ и правительство РФ будут развивать искусственный интеллект

Российский фонд прямых инвестиций и правительство будут совместно развивать технологии искусственного интеллекта в РФ соответствующее соглашение стороны подписали в ходе Восточного экономического форума. При поддержке РФПИ и участии МГУ имени Ломоносова в стране появится центр искусственного интеллекта, который позволит России стать одной из лидирующих стран по уровню развития технологий в сфере ИИ и оснащенности необходимой инфраструктурой. РФПИ станет платформой для сотрудничества с международными компаниями и одним из центров компетенций по развитию технологий искусственного интеллекта. Второй такой центр — это Сбербанк, также заключивший аналогичное соглашение с правительством.