Кот станцевал брейк-данс на лапе и стал звездой Сети

В Сети набирает популярность видео с котом, который сделал прыжок с поворотом. Ролик засняли хозяева пушистого хищника.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как животное играет с другим котом. Зверь замахивается на второго питомца передней лапой, а затем внезапно встает на другую и делает поворот вокруг своей оси так, словно танцор брейк-данса.

Интернет-пользователи восхитились животным и сравнили его с самым искусным гимнастом и акробатом.

Ранее в сентябре в Сети появился ролик, на котором запечатлена яростная схватка бесстрашного кота и ядовитой кобры.