Путин осмотрел ряд территорий опережающего развития

Президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ-2019 осмотрел ряд территорий опережающего развития. По видеосвязи лидер страны наблюдал за запуском нескольких предприятий.

Президенту показали новый терминал Хабаровского аэропорта. Также Путин увидел горное производство на серебряном месторождении в Якутии. Не обошли стороной и Шикотан, где заработал завод по переработке рыбы. Также президенту рассказали о динамике развития территорий и региона в целом.