Сокрытие покажет: за неразмещение данных об экологии хотят штрафовать

Госдума и правительство разошлись в оценке законопроекта, направленного на исполнение поручения президента о доступе граждан к экологической информации. В нижней палате парламента посчитали внесённый кабмином документ формальным. В Минприроды же «Известия» заверили, что он основан на реализации конституционного права граждан, а решение о его доработке может быть принято только после рассмотрения в первом чтении. Высшая школа экономики (ВШЭ) в свою очередь по заказу депутатов разработала свои поправки в законодательство. Её специалисты предлагают штрафовать чиновников за неразмещение экологической информации в интернете.

Формальный подход

Поправки в экологическое законодательство правительство внесло в июне этого года по поручению президента. Оно было дано ещё в январе 2017 года. Однако предложенный кабмином вариант не устроил Госдуму.

– С нашей точки зрения, коллеги из правительства подошли к исполнению поручения президента абсолютно формально, – заявил «Известиям» глава думского комитета Владимир Бурматов. – Комитет будет настаивать на том, чтобы текст законопроекта был изменён. Порядок изменения мы обсудим с правительством.

26 сентября в Госдуме пройдут публичные слушания, на которых с участием представителей правительства, общественных организаций и экологов обсудят в том числе и эти изменения в законодательство, добавил депутат.

Положения законопроекта основаны на реализации статьи 42 Конституции РФ, которой установлено «неукоснительное право каждого на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии», сообщили «Известиям» в Минприроды России. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время документ готовится к рассмотрению в первом чтении на заседании осенней сессии парламента.

– По итогам рассмотрения законопроекта на заседании будет принято решение о необходимости его доработки, – уточнили в пресс-службе министерства.

Засекречиванию не подлежат

Высшая школа экономики по заказу Госдумы провела собственное исследование и представила свой вариант поправок в закон «Об охране окружающей среды». Рекомендации по разработке федеральных актов, обеспечивающих закрепление понятия «экологическая информация», имеются в распоряжении «Известий». В документе предлагается внести изменения в шесть федеральных законов.

Авторы предлагают прописать в действующих нормах понятие «экологическая информация», а также порядок её размещения органами власти в интернете в форме открытых данных. Кроме того, в документе поясняется, что такие сведения «не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию», а «весь объём экологической информации является открытым и общедоступным».

Ещё одна новелла — дополнение статьи 8.5 КоАП («сокрытие или искажение экологической информации») новой частью, предусматривающей ответственность за неразмещение таких сведений в форме открытых данных. В качестве наказания на должностных лиц может быть наложен административный в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Эксперты ВШЭ также предлагают разработать список исчерпывающей информации, которая должна быть отнесена к экологической.

– Либо этот перечень должен быть или прописан прямо в законе, либо утвержден соответствующим постановлением правительства, – пояснила «Известиям» старший преподаватель факультета социальных наук вуза, начальник отдела перспективных исследований Ляйля Синятуллина.

Университет также проводит собственные опросы и изучает социологические исследования других организаций на тему состояния окружающей среды, начиная с 2015 года, рассказал «Известиям» проректор ВШЭ, директор Института государственного и муниципального управления Андрей Жулин.

– Они показывают не просто стабильно высокий интерес к экологической информации, а постоянный его рост как у граждан, так и у коммерческих организаций, – отметил он. – Информация, которая касается экологии и её влияния на жизнь, здоровье людей, очень нужна обществу, однако её доступность оставляет желать лучшего.

По данным соцопроса университета, свыше 76% россиян считают такую информацию закрытой и лишь 10,5% проблем с доступом не испытывают. При этом официальным данным о состоянии экологической среды не доверяют 95% опрошенных и лишь 3% считают их достоверными. 39% респондентов даже готовы поменять место жительство, если узнают, что есть экологическая опасность и угроза их здоровью.

Запрос на информацию

Законопроект, регламентирующий доступ населения к информации о состоянии окружающей среды очень нужен, считает председатель правления общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. Сегодня получить сведения об экологическом состоянии той или иной территории крайне сложно, добавил он.

– У нас есть проект «Национальный рейтинг субъектов РФ», для составления которого необходима достоверная информация. Её мы в основном получаем из докладов субъектов о состоянии окружающей среды, – пояснил эколог «Известиям». – Однако в большинстве регионов такой доклад можно найти только за 2017 год, а в некоторых он и вовсе отсутствует.

Основную задачу законопроекта о доступе к экологической информации эксперт видит не только в чётком определении критериев таких сведений, но и в разработке технического задания по её опубликованию.

Поправки в законодательство долго не вносились из-за промышленного лобби, полагает директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог Андрей Пешков. Он подчеркнул, что даже в основном экологическом законе «Об охране окружающей среды» говорится: информация должна предоставляться. Но сегодня этого явно недостаточно, констатировал эколог.