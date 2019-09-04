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Полярная станция пропала с острова Ушакова

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Фото: polarpost.ru
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Комплексная экспедиция «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» обнаружила, что с острова Ушакова пропала бывшая полярная станция. Об этом в среду, 4 сентября, ТАСС сообщила руководитель экспедиции Мария Гаврило.

«Весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, оставив на краю ледника только груду ржавых бочек. Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц — моевок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия «полярки», — пояснила она.

Экспедиция посетила ряд исторических мест и оценила их состояние. Так, дом полярной станции «Мыс Оловянный», основанной Эрнстом Кренкелем в 1935 году, хорошо сохранился, чего нельзя сказать о научных стационарах на мысе Ватутина и реке Подъемная на острове Октябрьской Революции. Стены в многих строениях разрушены, а внутри помещений — лед.

Кроме того, ученые проводят наблюдения за морскими птицами и млекопитающими, а также обследуют побережья на наличие пластикового мусора.

Группа исследователей островов Карского моря из 22 специалистов вышла из Архангельска 16 августа. Планируется, что экспедиция вернется туда же 18 сентября.

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