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Бьерндален высказался о смерти Ханевольда

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Фото: ТАСС/Федор Савинцев
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Уле-Эйнар Бьерндален высказался о смерти своего коллеги по национальной сборной Хальварда Ханевольда. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram 4 сентября.

«Хальвард был оплотом нашей команды на протяжении многих лет. Прекрасный человек и спортсмен с большим сердцем и всегда хорошим настроением. Покойся с миром», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Ханевольд скончался 3 сентября на 50-м году жизни. Спортсмен трижды становился олимпийским чемпионом — в 1998, 2002 и 2010 годах, также дважды выигрывал на Играх серебро и одну бронзу. Кроме того, в активе спортсмена 17 медалей на чемпионатах мира: 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.

Хальвард Ханевольд завершил профессиональную карьеру в 2010 году, после входа из спорта работал экспертом на норвежском телевидении. У Ханевольда осталась супруга и двое детей, отмечает телеканал «360».

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