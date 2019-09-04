Электронную систему tax free начнут тестировать в России с октября

Электронную систему tax free будут вводить поэтапно и начнут тестировать с 1 октября. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федеральной таможенной службы.

«С 1 октября 2019 года в аэропортах Московского авиаузла пройдет апробация проекта. Ввод в эксплуатацию и отладка системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, операторами tax free, ФТС России и ФНС России запланирована на 2020 год», — привела пресс-служба слова главы ведомства Владимира Булавина.

Булавин отметил, что проект охватит всю российскую территорию без ограничений, и описал механизм действия новой системы.

Предполагается, что после приобретения товаров в российских магазинах туристам будет выдаваться чек tax free со специальным штрих-кодом. После этого сведения о выданном чеке будут направляться в единую электронную систему таможенных органов. Во время прохождения таможенного контроля при выезде из страны турист должен будет предъявить товар и чек таможеннику, который отсканирует код и проставит отметки о вывозе товара с территории ЕАЭС. Затем эта информация будет передаваться оператору tax free и ФНС России.

14 января стало известно, что за девять месяцев после введения пилотной версии этой системы, которая будет действовать до конца 2019 года, иностранные туристы потратили около 8 млрд рублей на российские товары.

Система tax free заработала в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи с 10 апреля 2018 года. Затем к ней подключались магазины в российских городах, которые принимали чемпионат мира – 2018 по футболу.

Вернуть себе НДС с товаров могут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Для этого иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить на них чек.