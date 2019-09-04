«Зомби» устроили «охоту» за гостями Венецианского кинофестиваля

Жуткие зомби устроили охоту за гостями Венецианского фестиваля. Живые мертвецы рекламируют выход биографической ленты о Лучио Фульчи. Итальянский режиссёр — автор культовых хорроров «Зомби» и «Седьмые врата ада». Снял «Фальшивку о Фульчи» его соотечественник Симон Скафиди.

Ещё одна интересная премьера — драма «Почётный гость». Фильм рассказывает историю непростых отношений между отцом и дочерью. Приятный бонус для фанатов саги о Поттере — главную роль в картине играет Д. Тьюлис.

Всего на главного «Золотого льва» претендует 21 лента. Триумфатор кинофестиваля в Венеции будет объявлен 7 сентября.