Прямой эфир

Проект кластера для экстремального туризма в Якутии представят на ВЭФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект туристического кластера на полюсе холода в Оймяконском районе Якутии презентуют на V Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС. Концепцию разрабатывает консорциум, в который вошли Knight Frank, Архитектурное бюро Асадова, ЛСТК-проект и RussiaDiscovery.

Село Оймякон входит в список населенных пунктов планеты с самыми жесткими условиями для людей. На формирование туркластера понадобится девять лет. Планируется использовать средства из бюджета и частные инвестиции. К 2028 году создателям нужно раскрыть потенциал полюса холода Оймякона как мирового центра экстремального туризма. ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, передает ИА SakhaNews.

Напомним, Центр развития туризма в Якутии планирует обеспечить рост турпотока в 12 раз. Концепция составлена на ближайшие пять лет. По данным ведомства, к 2025 году туристический поток необходимо нарастить до 250 тыс. человек в год против нынешних 20 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мобильный гид для туристов запустили в Якутии
Национальный парк «Кыталык» создают в Якутии для сохранения стерха

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019