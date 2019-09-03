Проект кластера для экстремального туризма в Якутии представят на ВЭФ

Проект туристического кластера на полюсе холода в Оймяконском районе Якутии презентуют на V Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС. Концепцию разрабатывает консорциум, в который вошли Knight Frank, Архитектурное бюро Асадова, ЛСТК-проект и RussiaDiscovery.

Село Оймякон входит в список населенных пунктов планеты с самыми жесткими условиями для людей. На формирование туркластера понадобится девять лет. Планируется использовать средства из бюджета и частные инвестиции. К 2028 году создателям нужно раскрыть потенциал полюса холода Оймякона как мирового центра экстремального туризма. ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября, передает ИА SakhaNews.

Напомним, Центр развития туризма в Якутии планирует обеспечить рост турпотока в 12 раз. Концепция составлена на ближайшие пять лет. По данным ведомства, к 2025 году туристический поток необходимо нарастить до 250 тыс. человек в год против нынешних 20 тыс. человек.