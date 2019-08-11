Мобильный гид для туристов запустили в Якутии

В Якутии разработали специальный ресурс, который позволяет гостям республики узнать о наиболее интересных местах и маршрутах. Каждый прибывший в регион получит приветственное смс-сообщение со ссылкой на мобильный гид.

Кликнув, можно увидеть страницу, где собраны знаковые туристические объекты Якутии, сообщает ИА YakutiaMedia. Чтобы пользователям было удобнее планировать маршрут, для каждого из объектов есть ссылка на онлайн-карту с указанием его местоположения. Гид также познакомит с местными обычаями и укажет, где попробовать блюда национальной кухни.

Напомним, Центр развития туризма в Якутии планирует обеспечить рост турпотока в 12 раз. Концепция составлена на ближайшие пять лет. По данным ведомства, к 2025 году туристический поток необходимо нарастить до 250 тыс. человек в год против нынешних 20 тыс. человек.