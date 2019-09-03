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Фигурант дела 27 июля Фомин переведен под домашний арест

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в столице 27 июля Сергея Фомина. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мужчина пробудет под домашним арестом до 8 октября. Следственный комитет России (СКР) просил смягчить Фомину меру пресечения. Сам фигурант просил суд отпустить его под подписку о невыезде.

Фомин участвовал в несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля в столице. Он является волонтером штаба бывшего кандидата в депутаты в Мосгордуму в 2019 году Любови Соболь.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек, включая Фомина. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения (Сергею Абаничеву, Даниилу Конону, Валерия Костенки, Владислава Барабанова отпустили из СИЗО, а против Дмитрия Васильева мера пресечения не была избрана). Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и направлены в полицию. Другим фигурантам — Кириллу Жукову, Евгению Коваленко, Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву — предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти. Также суд выпустил из СИЗО другого фигуранта, Егора Жукова, переведя его под домашний арест до 27 сентября.

По данным полиции, среди участвовавших в акции более 3,5 тыс. человек было большинство иногородних. Всего в тот день задержали более 1 тыс. человек.

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