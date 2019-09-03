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СК просит суд перевести под домашний арест двух фигурантов дела о массовых беспорядках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет России просит суд выпустить из СИЗО под домашний арест двух фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте ведомства.

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Речь идет о Егоре Жукове и Сергее Фомине.

«Учитывая роль Жукова и Фомина в совершенном преступлении ходатайствует перед судом об изменении названным лицам меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — говорится в сообщении.

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны. По данным на 4 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 88 человек. Всего в столичные суды поступило 1038 дел об административных правонарушениях.

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