В Москве проходит фестиваль «Мир русского театра». Ранее он проводился в Италии и Германии, теперь же и российские зрители могут увидеть лучшие спектакли фестиваля из Польши, США и Израиля у себя дома. И это хороший повод еще раз поразмышлять о задачах и проблемах подобных коллективов.

Думаю, многим покажется абсурдным такое понятие, как русский театр в Израиле или, скажем, Коста-Рике. И тем ни менее они есть, живут своей полнокровной жизнью, играют спектакли, ставят русскую классику и имеют своего зрителя. Создают их обычно выходцы из Советского Союза — таким образом они пытаются поддерживать невидимую связь с родиной. Но было бы неверно полагать, что всё это явления прошлого века. Например, совсем недавно я услышал о том, что такой театр появился… в Марокко! Почему же русские театры открываются и с чего всё начинается?

Расскажу о своем опыте. Мы с моей супругой Мариной Белявцевой создали театр Zero в Израиле. Мы родились в Узбекской ССР, там же учились, влюбились, вместе работали в Молодежном театре, в 1995 году переехали в Израиль. Стали участвовать в различных театральных проектах, причем на разных языках, в том числе русском и иврите. Вроде бы всё складывалось хорошо, но нас не покидало желание создать собственное пространство.

В 2003-м мы решили самостоятельно поставить спектакль. Это была «Женщина в песках» по роману Кобо Абэ. Мы начали репетировать, еще не понимая, к чему всё в итоге приведет, но с этого и начался наш театр. С тех пор в нашем репертуаре появились и пьесы русских классиков — Чехова, Набокова. Большое внимание мы уделяем детскому репертуару, поскольку таким образом формируем из маленьких израильтян своих постоянных зрителей. Многие из них не говорят на русском, но, благодаря тому что в семьях пытаются поддерживать связь с родиной, прививать русскую культуру, что-то они уже начинают понимать. Самое трогательное, что мамы, сами почти забывшие русский язык, всё равно приводят своих малышей в театр.

В нашем городе Кириат-Оно — недалеко от Тель-Авива — появилось камерное арт-пространство, где мы играем спектакли Zero и студии «Верю!», в которой обучаем системе Станиславского. К нам приходят люди, которые эмигрировали с родителями в детстве и благодаря семье сохранили знание русского языка. Почему-то во взрослой жизни их потянуло не в израильские студии, которых тоже предостаточно, а к нам. У нас есть ребята из России, Украины, Белоруссии, Узбекистана и других стран. Это врачи, веб-дизайнеры, администраторы, представители технических профессий. Есть даже человек, который был топ-менеджером в IT-сфере, вышел на пенсию и вдруг в нем проснулась страсть к русскому театру.

Несмотря на важную социальную функцию Zero существует исключительно за счет продажи билетов. Остается по-доброму завидовать репертуарным театрам из России, имеющим господдержку. В Израиле свободный рынок, и это рождает парадокс: на первый взгляд, всё прекрасно — у нас много русских коллективов, и не только театральных, но и музыкальных, балетных, цирковых... То есть русскоязычная культура представлена широко. Но, увы, не всегда качественно.

В частности, в Израиль приезжает огромное количество антреприз из России, они пышно рекламируют проект, но в итоге разочаровывают. Местные русскоязычные театры, конечно же, от таких историй страдают, поскольку не имеют возможности вкладывать сопоставимые деньги в маркетинг и рекламу, но потом остаются с расстроенными зрителями. Поэтому единственный путь — удерживать высокую творческую планку.

Уверен, что каждый русский театр зарубежья, в каком уголке земного шара он бы ни был, всё равно тянется к истокам и работает с оглядкой на великих мастеров. А потому возможность встретиться и продемонстрировать свои достижения не только друг другу, но и российской публике — особенно дорога нам. Иногда кажется, что ты в своем деле одинок, бредешь на ощупь, но вдруг встречаешь на фестивале таких же «одиноких странников» из Германии, Новой Зеландии, Канады и понимаешь, как широка палитра подобных коллективов. И лишний раз убеждаешься, что любовь русских людей, разбросанных в силу разных обстоятельств по миру, к театру безгранична.

Автор — режиссер, актер, художественный руководитель русского театра в Израиле

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