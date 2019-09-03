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Троих детей спасли от падения с балкона полицейские в Брянске

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В Брянске сотрудники МЧС и полицейские спасли от падения с балкона пятого этажа троих детей от полутора до четырех лет. Старших детей поместили в социальный приют, младший находится в детской областной больнице.

Как пишет интернет-газета «Брянские новости», инцидент произошел в Новозыбковском переулке. Жильцы дома увидели игравших на балконе без присмотра взрослых детей. Мальчики и девочка перевешивались через перила и бросали игрушки вниз.

Жители вызвали полицейских и спасателей. Те по пожарной лестнице поднялись на балкон и увели малышей в квартиру. Их матери не оказалось и там. По словам соседей, ее видели во дворе дома в нетрезвом состоянии.

В правоохранительных органах отмечают, что на женщину уже не раз поступали жалобы. Соседи рассказывали, что дети ходили в грязной одежде. Женщина не позволяла правоохранителям пройти в свою квартиру.

В ближайшее время органы опеки будут рассматривать вопрос о лишении матери родительских прав.

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