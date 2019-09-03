В Москве пройдёт музыкальный фестиваль «наши в городе»

В первые выходные сентября на проспекте Академика Сахарова пройдёт фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». 7 и 8 сентября, с 13:00 до самого вечера зрителей ожидает почти 20 часов музыки. На сцене выступят Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, группы «ария», «серьга» и другие.