Роджер Уотерс поддержал Ассанжа в ходе уличного концерта в Лондоне
В Лондоне состоялась акция в поддержку Джулиана Ассанжа. В центре города недалеко от одного из зданий правительства прошел концерт. Выступил один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Музыкант исполнил на гитаре хит 1970-х «Жаль, что тебя здесь нет».
Акцию посетил и соотечественник Ассанжа, режиссер Джон Пилджер.
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон тоже пришел осудить политику властей.
Участники акции призвали власти Великобритании не выдавать Ассанжа в США.
Суд 1 мая приговорил журналиста к 50 неделям заключения.
В США основателю Wikileaks грозит пожизненное или даже смертная казнь.
В Лондоне состоялась акция в поддержку Джулиана Ассанжа. В центре города недалеко от одного из зданий правительства прошел концерт. Выступил один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Музыкант исполнил на гитаре хит 1970-х «Жаль, что тебя здесь нет».
Акцию посетил и соотечественник Ассанжа, режиссер Джон Пилджер.
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон тоже пришел осудить политику властей.
Участники акции призвали власти Великобритании не выдавать Ассанжа в США.
Суд 1 мая приговорил журналиста к 50 неделям заключения.
В США основателю Wikileaks грозит пожизненное или даже смертная казнь.