Роджер Уотерс поддержал Ассанжа в ходе уличного концерта в Лондоне

В Лондоне состоялась акция в поддержку Джулиана Ассанжа. В центре города недалеко от одного из зданий правительства прошел концерт. Выступил один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Музыкант исполнил на гитаре хит 1970-х «Жаль, что тебя здесь нет».

Акцию посетил и соотечественник Ассанжа, режиссер Джон Пилджер.

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон тоже пришел осудить политику властей.

Участники акции призвали власти Великобритании не выдавать Ассанжа в США.

Суд 1 мая приговорил журналиста к 50 неделям заключения.

В США основателю Wikileaks грозит пожизненное или даже смертная казнь.