Депутат объяснил исполнение «Рюмки водки на столе» на детском концерте
В поселке Новосинеглазово Челябинской области на концерте, посвященном Дню знаний, была исполнена песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе».
Организатор праздника, местный депутат, уверяет, что дети ничего не слышали. К тому моменту, когда на сцену вышла группа «Сентябрь», по его словам, все уже разошлись.
Видео с праздника опровергает слова чиновника — дети стоят у сцены.
В поселке Новосинеглазово Челябинской области на концерте, посвященном Дню знаний, была исполнена песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе».
Организатор праздника, местный депутат, уверяет, что дети ничего не слышали. К тому моменту, когда на сцену вышла группа «Сентябрь», по его словам, все уже разошлись.
Видео с праздника опровергает слова чиновника — дети стоят у сцены.