Депутат объяснил исполнение «Рюмки водки на столе» на детском концерте

В поселке Новосинеглазово Челябинской области на концерте, посвященном Дню знаний, была исполнена песня Григория Лепса «Рюмка водки на столе».

Организатор праздника, местный депутат, уверяет, что дети ничего не слышали. К тому моменту, когда на сцену вышла группа «Сентябрь», по его словам, все уже разошлись.

Видео с праздника опровергает слова чиновника — дети стоят у сцены.