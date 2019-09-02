Автопробег эстонских пожарных встретили в Липецкой области

В минувшие выходные в Липецке и Ельце побывали участники автопробега Таллин–Иркутск–Таллин. Шестеро эстонских пожарных-добровольцев путешествуют на автомобиле «КамАЗ» с пожарной окраской, оснащенном крюковой мультилифтовой системой погрузки кузова. Для поездки машину превратили в жилой модуль.

В Липецке эстонцам провели экскурсию по музею пожарного дела Главного управления МЧС. Ранее они посетили Иркутск, где проходил первый Международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований, пишет GOROD48.

В августе Липецк принял эстафету флага международного движения «Генералы мира — за мир», который уже побывал в космосе на МКС, покорил Эльбрус и теперь едет через всю страну.