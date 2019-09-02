Путин назвал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу непорядочным человеком

Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в понедельник, 2 сентября, прокомментировал поведение руководителя управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, которая в августе оскорбительно отозвалась о пострадавших от паводка людях.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение», — сказал Путин.

Запись, на которой предположительно Алашкевич называет пострадавших от наводнения «быдлом» и «бичевней», появилась в Сети в середине августа. Участница разговора утверждала, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву». 20 августа сообщалось, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проверку по данному факту.