Десять учеников пострадали в результате нападения на школу в Китае

Как минимум 10 детей пострадали в результате нападения неизвестных на школу в провинции Хубэй в центральной части Китая. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило издание Global Times.

Нападение произошло утром первого учебного дня. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.

В местной полиции не сообщили подробностей инцидента, отметив лишь, что ведется расследование. Известно, что один из подозреваемых уже задержан — это мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы.

В мае этого года в Китае вынесли смертный приговор мужчине, напавшему с ножом на школьников в Шанхае. В результате атаки двое учащихся погибли. Впоследствии экспертиза установила, что нападавший страдал шизофренией. Тем не менее суд принял решение о высшей мере наказания.