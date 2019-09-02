В Якутии ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лена

В Якутске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за низкого уровня воды в реке Лена, сообщили в понедельник, 2 сентября, в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации, пишет «РИА Новости».

Режим ЧС введен также из-за угрозы водоснабжению. Так, мэр города Сардана Авксентьева поручила компании «Водоканал» рассмотреть на комиссии по устойчивости функционирования организаций в ЧС вопросы обеспечения достаточного водоснабжения населения и предприятий Якутска.

23 августа заведующая кафедрой гидрологии МГУ, доктор географических наук Наталья Фролова рассказала, что река Лена в Восточной Сибири рекордно обмелела из-за аномальной жары в регионе. Уровень воды опустился на 1,5 м ниже среднего значения, зафиксированного в ходе многолетних наблюдений, заявила ученый, лично посетившая реку.

Обнажились многочисленные мели, особенно в районе Якутска и пригородного села Табага. Подобное обмеление существенно затрудняет судоходство, хотя и не приостанавливает его полностью, сказала ученый.

Однако это сезонное явление, и ситуация должна улучшиться с приходом осени, подчеркнула Фролова. Она напомнила, что уровень спада воды в реке Лене также наблюдался в 2003, 2013 и 2015 годах, однако тогда он был менее значительным.

Длина реки Лены равна 4400 км. Это самая крупная из российских рек, целиком протекающая в пределах страны. Она протекает по территории Иркутской области и Якутии.