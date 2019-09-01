Пользователям Telegram разрешат скрывать свои номера

Мессенджер позволит пользователям скрывать свои телефонные номера. В ближайшее время Telegram выпустит обновление. Сейчас можно убрать отображение номера, только если контакт не из телефонной книги. Нововведение связано с выступлениями против закона об экстрадиции в Гонконге. Новые настройки позволят демонстрантам скрывать личности от местной власти.