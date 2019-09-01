Поветкин победил Хьюи Фьюри в бою за пояс WBA International

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин завоевал пояс WBA International. Он победил британца Хьюи Фьюри в Лондоне единогласным решением судей.

В послужном списке 39-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения. Хьюи Фьюри — двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем версиям Тайсона Фьюри.