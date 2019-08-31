Джокович поругался с болельщиком во время тренировки перед US Open

Теннисист Новак Джокович поругался с болельщиком на тренировке перед матчем US Open. Дело в том, что у серба возникли проблемы из-за травмы плеча. Разминка стартовала на два часа позже назначенного времени. Во время разогрева зритель посоветовал первой ракетке мира сняться с турнира. Но теннисист молчать не стал и ответил провокатору.

«Я найду тебя. Поверь мне», — сказал он.

Впрочем, спортсмен в итоге развеял сомнения болельщика. Джокович победил Кудлу со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Следующим соперником серба станет швейцарец Станислас Вавринка.