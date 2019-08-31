Apple объявила дату презентации новых продуктов

Новые продукты компании Apple представят широкой публике 10 сентября. Презентация состоится в Театре Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния).

Apple представит три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. Также покажут и новые аксессуары — в частности, AirPods и HomePod.

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