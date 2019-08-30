Два человека пострадали при столкновении Lamborghini и BMW в Москве
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Инцидент произошел на Большой Грузинской улице. На записи видно, что белый спорткар на высокой скорости вылетает на встречную полосу, после чего врезается в другую машину.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Инцидент произошел на Большой Грузинской улице. На записи видно, что белый спорткар на высокой скорости вылетает на встречную полосу, после чего врезается в другую машину.
Подробнее — в сюжете «Известий».