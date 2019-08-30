УЕФА назвал лучшего футболиста прошедшего сезона
Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Церемония вручения наград прошла в Монако. Там же ван Дейку вручили награду как лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19.
На звание лучшего игрока также претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.
Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Церемония вручения наград прошла в Монако. Там же ван Дейку вручили награду как лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19.
На звание лучшего игрока также претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.