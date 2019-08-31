«Сознание всегда мешает спортсмену»

Одной из главных звезд предстоящего чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе станет российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Она уже дважды становилась лучшей на планете — в 2015 году в Пекине и в 2017-м в Лондоне. За последние три года на международной арене Мария Ласицкене считаные разы не занимала первого места.

С 10 лет она тренируется под руководством Геннадия Габриляна, который был преподавателем физкультуры в ее школе. В интервью «Известиям» тренер рассказал о работе с Ласицкене и методах, помогающих ей добиваться больших побед.

— Вы изначально не имели четкой специализации в качестве тренера по прыжкам в высоту. За счет чего удалось самостоятельно освоить эту сферу?

— Возможно, мне и помогло то, что освоил это дело уже по ходу работы. Зачастую личный опыт может мешать. А когда человек пытлив и ищет что-то новое на каждом шагу, не боится экспериментировать, это позволяет найти оптимальный подход к работе с конкретным спортсменом и дает возможность раскрывать его сильные качества. Это и есть элемент творчества. Сложно работать в той области, где, казалось бы, человека всему научили, но на самом деле его научить невозможно. Потому что каждая личность индивидуальна, у всех разное эмоциональное состояние. Один спортсмен спокойно вынесет любые нагрузки, другого нужно немного расслабить, чтобы помочь ему выполнить задуманное. В этом и заключается индивидуальный подход.

— Здесь многое зависит от личности спортсмена?

— Да, у меня ведь не было опыта работы на уровне сборной. Поэтому можно сказать, что Маша учила меня учить ее. Мы постоянно экспериментировали, думали, как сделать лучше, и воплощали это. В результате сформировалась определенная система, которая, оказывается, позволяет делать чудеса. И очень многое в ней построено на психологии. Поэтому Маша не тягает большие веса. При этом по кондициям она не такая сильная, чтобы покорять большие высоты. Тем не менее ей это удается. Это говорит о том, что система подготовки позволяет спортсмену черпать из себя внутренние резервы. Ведь человек многогранен. И в повседневной жизни он использует лишь малую часть того, что может сделать. Заглянуть внутрь его сущности, узнать границы его возможностей и попробовать вытащить из него весь потенциал — очень интересно для тренера. И в случае с Машей мне мой прошлый опыт не мешал это сделать, потому что его не было. Я вместе с ней приобретаю свой опыт.

— Какой самый большой вес поднимала Мария?

— Никакой. Только делала упражнения с грифом — это 20 кг. И с гирей — 16 кг. Больше ничего.

— За счет чего в течение карьеры у Ласицкене не было серьезных травм?

— Очень многое зависит от системы. От того, каким образом воздействовать на тренировках на функциональное состояние человека. И во время любого занятия большое значение имеет психология. Причем иногда необходимо менять внутреннее состояние спортсмена в зависимости от обстоятельств.

У меня есть своя концепция по этому поводу. Например, один раз Маша может быть в образе камня, другой — в образе воды. Это совершенно разные состояния. Но они помогают ей на протяжении всего сезона через день прыгать в высоту за два метра. И при этом быть в таком психологическом состоянии, что организм не дает повредить тело. При другом подходе давно могли «полететь» голеностопы, колени, тазобедренный сустав, спина и так далее. То есть всё зависит от подхода. Тьфу-тьфу-тьфу, пока угадываем с подготовкой. Например, уже много лет мы не пользуемся услугами массажиста. И каждую нагрузку получается планировать так, чтобы она не шла во вред — только на пользу.

— Какое у нее было самое серьезное повреждение?

— Вывих голеностопа перед юношеским чемпионатом мира 2008 года. 10 дней гипса. И потом три месяца восстановления до полноценного прыжка. Но ничего, справились.

— Марии приходится себя как-то ограничивать? Например, в плане питания...

— За годы тренировок у Маши сформировалась потребность сдерживать себя в еде. Это выработалось на уровне подсознания. Мария не будет есть много. Потому что в голове четко отложилось: «Нельзя есть много, если хочешь достичь цели, которую перед собой поставила». Маша с этой задачей справляется легко и не чувствует себя ущемленной. То, что вы называете ограничениями, давно стало для нее образом жизни.

В нашей с Марией системе работы есть девиз: «Никаких границ в качестве границ». Нужно все вызовы принимать, проносить их через сердце и душу, тогда тебе даже удастся полюбить подобный образ жизни. В результате у нас занятия проходят на принципах любви и уважения к тому делу, которым занимаемся. Только в этом случае тренировочная работа дает плоды в виде серьезных результатов на больших соревнованиях.

— Такой подход применим только к уникальным спортсменам вроде Марии Ласицкене? Или с его помощью можно с любым атлетом добиться крупных результатов?

— Всё это можно ко всем ученикам применять. Более того, такие принципы эффективны в любых отраслях деятельности, при обучении любым предметам. Это азы психологии. Если копнуть глубже, то информацию необходимо давать в подсознание, минуя сознание. Тогда это прочно закрепляется в человеке как неопровержимый стереотип поведения, который всегда сработает. Люди так устроены: всё, что в них заложишь, обязательно поможет им в стрессовой ситуации. Независимо от того, что у них в сознании.