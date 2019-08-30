Зона недоверия: с чем столкнулись французские солдаты в Мали

Операции «Бархан» в Мали этим летом исполняется пять лет. Вместе с правительствами пяти западноафриканских стран Франция пытается уничтожить сеть исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау. Тяжелые будни военных — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В 2014 году французское правительство решило провести молниеносную операцию после того, как предыдущая операция «Сервал» стабилизировала ситуацию в регионе. Но когда солдаты пришли в деревни в поисках джихадистов, им улыбались и молчали
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Нежелание местных жителей сотрудничать — не единственная проблема французов в Африке. Отсутствие чего бы то ни было, похожего на дороги, регулярные песчаные штормы и грозы превращают логистику в кошмар
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Французские солдаты привезли с собой целый парк тяжелой военной техники. Иногда им удается покрыть меньше 5 км, когда после дождей всё вокруг превращается в болото
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Европейцы проводят в Мали не только военную, но и гуманитарную миссию. На фото: жители населенного пункта Ндаки близ границы с Буркина-Фасо стоят в очереди за медикаментами
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В первый день операции в Ндаки стояла 40-градусная жара. Солдаты целый день опрашивали местных жителей. У одного из них в телефоне нашли картинку с джихадистской пропагандой. У него сняли отпечатки пальцев и отпустили, потому что прямых доказательств его связи с террористами нет
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Во второй день операцию провести не удалось, потому что машины вроде пятитонной BvS10 завязли
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Солдаты видят мало толку в опросах местных жителей, потому что те, кто не сотрудничает с джихадистами, боятся их. «На днях мы разговаривали с молодой девушкой. Сначала она солгала. Потом сказала, что боится говорить, потому что после того, как мы уйдем, люди придут и убьют ее», — рассказывал Reuters капитан военной полиции Балассин. Французские военные правила запрещают публикацию фамилий солдат
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Дата окончания операции «Бархан» неизвестна. «Мы здесь за день не закончим, — сказал Дэвид, командующий французской передовой базой недалеко от города Госси. — Это займет некоторое время»
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Мали — бывшая французская колония и в некотором смысле дорога в Европу. Поэтому французское правительство заинтересовано в том, чтобы сдерживать угрозу. Сейчас в регионе около 4,5 тыс. французских военных
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