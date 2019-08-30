Зона недоверия: с чем столкнулись французские солдаты в Мали

Солдаты видят мало толку в опросах местных жителей, потому что те, кто не сотрудничает с джихадистами, боятся их. «На днях мы разговаривали с молодой девушкой. Сначала она солгала. Потом сказала, что боится говорить, потому что после того, как мы уйдем, люди придут и убьют ее», — рассказывал Reuters капитан военной полиции Балассин. Французские военные правила запрещают публикацию фамилий солдат