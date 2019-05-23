Пейзаж после битвы: как выглядит освобожденный от террористов город

Филиппинский город Марави был захвачен боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ) 23 мая 2017 года. После ожесточенных боев правительственным войскам удалось выбить из города исламистов в октябре, но Марави до сих пор лежит в руинах, а большей части населения приходится ютиться в эвакуационных центрах. «Известия» посмотрели, как живут сегодня горожане Марави