Пейзаж после битвы: как выглядит освобожденный от террористов город

Филиппинский город Марави был захвачен боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ) 23 мая 2017 года. После ожесточенных боев правительственным войскам удалось выбить из города исламистов в октябре, но Марави до сих пор лежит в руинах, а большей части населения приходится ютиться в эвакуационных центрах. «Известия» посмотрели, как живут сегодня горожане Марави
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Марави, некогда один из самых живописных городов Филиппин, после полугода боев выглядит как призрак
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Изрешеченная пулями боевиков икона Богоматери на стене разрушенного дома
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Абдул Гани зарабатывает на жизнь швейным промыслом. Его дом в Марави был разрушен во время штурма, и он с семьей до сих пор живет в оборудованном в помещении бывшей школы эвакоцентре
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Семья Акампонг когда-то жила в собственном трехэтажном доме. Теперь они вынуждены ютиться в лачуге на окраине города
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Боевики оставили свой автограф на стене школьного класса
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Собор св. Марии в Марави был взорван и осквернен террористами
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Дни проходят в томительном ожидании — детям негде учиться, у взрослых нет работы
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
25-летняя Асния показывает фотографию платья, которое она сшила на предоставленной правительством швейной машинке. Девушка зарабатывает пошивом одежды, которую продает через интернет
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Мыться беженцам из Марави приходится в естественном водоеме
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Взорванные боевиками автомобили до сих пор громоздятся на улицах города
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Мохаммед Акампонг стоит на месте, где когда-то был его дом. «Уходить было тяжело, — говорит бывший чиновник муниципалитета Марави. — Мы только потратили 300 тыс. песо на ремонт, как начались военные действия»
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