Культурный обмен: как нигерийские беженцы обходятся без денег

В лагере беженцев «Бакасси», разбитом на северо-востоке Нигерии, нет работы, поэтому у его обитателей нет денег. Единственный способ получить то, что тебе в данный момент необходимо, — бартер. На фото Фальмата Маду и Хадиса Адаму обменивают рис на кукурузу. Одна из самых серьезных гуманитарных катастроф в мире, как называет события последних лет в Нигерии Организация Объединенных Наций, разразилась из-за действий радикальной нигерийской исламистской группировки «Боко Харам». В 2014 году она была внесена Совбезом ООН в список террористических организаций, а в 2015-м присягнула на верность «Исламскому государству», запрещенному в РФ. Из-за действий «Боко Харам» свои дома пришлось покинуть примерно 2,5 млн человек. Ее боевики совершают нападения и на территориях соседних стран — Нигера, Камеруна и Чада, с 2009 года они убили более 27 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Еда и помощь, которую беженцы получают в лагере, не всегда может удовлетворить их нужды. Бинта Лавал и Аиша Буба: у одной есть птица, а у другой корм для нее
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Фамта Муса Тамаха — одна из 670 тыс. жителей лагерей для беженцев, которые в последние годы появились на северо-востоке Нигерии
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Фальмата Ахмаду может поменять миску кукурузы на пучок амаранта, который похож на шпинат и используется как в свежем виде, так и для приготовления горячих блюд
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Аиша Умару Гайе предлагает для обмена тыкву
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
У Зайнаб Умар осталось немного соевой пасты, она может поменяться с Аишей Жауле на пачку спагетти
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
50-летний Абдулвахал Абдулла, живущий в «Бакасси» уже три года, надеется поменять миску мальков тилапии на растительное масло. Абдулла не очень любит рыбу, но купил ее за 150 найр (27,5 рубля), так как это было единственное, что он смог себе позволить
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
«Мы не получаем денег, поэтому меняемся всем, что удастся достать», — говорит Умари Усман Каски, которому удалось собрать немного хвороста. Находка тянет примерно на 50 найр (около 9 рублей), на эти средства он попытается накормить семью из восьми человек. Рядом с ним — Аиша Умару, владелица целого таза молока
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Абачи Мохаммед в ближайшие несколько дней может не беспокоиться о питании — у него есть шесть пакетов куриной лапши быстрого приготовления
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Насиру Буба ищет желающих приобрести пакетики стирального порошка. Он купил их, когда работал в городе носильщиком и ни в чем не нуждался. «Моя жена только что родила ребенка, у нее не хватает грудного молока. Чтобы исправить это, ей нужен арахис, а у меня нет денег», — говорит Буба
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Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Джибриль Адаму приготовил к обмену семена бамии и арахис в сахаре
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