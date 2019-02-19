Культурный обмен: как нигерийские беженцы обходятся без денег

В лагере беженцев «Бакасси», разбитом на северо-востоке Нигерии, нет работы, поэтому у его обитателей нет денег. Единственный способ получить то, что тебе в данный момент необходимо, — бартер. На фото Фальмата Маду и Хадиса Адаму обменивают рис на кукурузу. Одна из самых серьезных гуманитарных катастроф в мире, как называет события последних лет в Нигерии Организация Объединенных Наций, разразилась из-за действий радикальной нигерийской исламистской группировки «Боко Харам». В 2014 году она была внесена Совбезом ООН в список террористических организаций, а в 2015-м присягнула на верность «Исламскому государству», запрещенному в РФ. Из-за действий «Боко Харам» свои дома пришлось покинуть примерно 2,5 млн человек. Ее боевики совершают нападения и на территориях соседних стран — Нигера, Камеруна и Чада, с 2009 года они убили более 27 тыс. человек