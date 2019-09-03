Российские военные в прошлую пятницу на полигоне Капустин Яр провели учебные пуски баллистической ракеты 9М723 комплекса «Искандер». Расчет Восточного военного округа поразил «критически важный объект противника». Опубликованное видео учений показывает, что это был необычный пуск. Новая ракета шла по так называемой квазибаллистической траектории. Проще говоря, в полете она выполняла сложные случайные маневры по курсу. И это делает ракету «Искандера» неуязвимой даже для перспективных средств противоракетной обороны вероятного противника.

Но, по всей видимости, пятничный пуск — это только начало серии российских ракетных испытаний. Опубликованные на прошлой неделе предупреждения о закрытии воздушного пространства и акваторий — НОТАМ — рядом с двумя полигонами ВС РФ совпали по времени с поручением президента принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk.

НОТАМ (NOTAM, Notice to Airmen — извещение летному составу) — это принятый в международном сообществе формат объявления закрытой для международных гражданских полетов некоторой области с конкретными координатами. Его делает то или иное государство на время проведения военных маневров, испытательных пусков ракет и для другой опасной деятельности. Так вот, согласно недавним извещениям, в ближайшие недели в определенные дни будут закрыты достаточно большие области на полигонах Капустин Яр и Сары-Шаган.

Капустин Яр традиционно служил и служит для испытательных пусков тактических и оперативно-тактических ракет «земля-земля». Для «приема» же испытываемых образцов ракетной техники с дальностью действия более 1,5 тыс. км очень хорошо подходит противоракетный полигон Сары-Шаган, где есть всё необходимое и для снятия характеристик «приходящих» объектов, и для контроля их точности, и для отработки средств противодействия аналогичным системам потенциального противника.

Именно на площадке №231 полигона Капустин Яр в 1990-е годы проводились первые пуски ракет комплекса «Искандер», а в 2000-е – «Искандер-М». Именно здесь отрабатывались отечественные крылатые ракеты 9М728 и 9М729, а двумя десятками лет ранее испытывалась одна из лучших ракет средней дальности РСД-10 «Пионер», известная на Западе как SS-20. Поэтому при тестировании новых ракет, создаваемых в ответ на выход США из Договора РСМД, пуски будут проводиться именно с Капустина Яра.

Какие новые ракетные системы могут быть созданы в относительно короткие сроки? Ведь с решения Вашингтона о выходе из договора прошло лишь несколько месяцев, а с момента официального прекращения действия соглашения всего лишь три недели.

Первое, что может быть сделано оперативно, — это симметричное американскому испытание наземного варианта ракеты морского комплекса «Калибр» с дальностью действия более 2 тыс. км. Создание сухопутного аналога этой системы может быть выполнено в крайне сжатые сроки. Конструкторское бюро «Новатор» создает и ракеты для «Калибра», и ракеты для сухопутного «Искандера-М». И в том и в другом решении используются схожие технологические решения, и, по сути, речь лишь о том, чтобы зарядить однокалиберный морской «Калибр» в сухопутную установку немного доработанного комплекса «Искандер-М».

Этот шаг представляется очевидным и самым простым. Создание подобной ракеты и постановка её на вооружение в составе уже развернутых бригад с комплексами «Искандер-М» будет весьма ощутимым и стратегически важным шагом.

Второй вариант более трудоемкий, но не менее эффектный — улучшенная версия аэробаллистической ракеты 9М723 того же комплекса «Искандер-М». При ее создании в 1990-е годы действовали ограничения Договора РСМД, из-за чего дальность ее полета не могла превышать 500 км. При этом габариты ракеты позволяют установить более мощный твердотопливный двигатель, который обеспечит дальность, близкую к лучшим мировым образцам ракет такого класса, то есть не менее 700 км.

Такой двигатель, близкий по конструкции к ракете комплекса «Искандер-М», у нас уже создан и испытан — для ракеты авиационного комплекса «Кинжал», носителем которого является переоборудованный дальний перехватчик МиГ-31. Судя по заявленным характеристикам и опубликованным видеоматериалам, ракета «Кинжала» выполнена в размерностях ракеты 9М723, но оснащена более мощным двигателем двойного назначения — для себя и для потенциально возможного наземного собрата. Это не подтверждено официально, но такое решение выглядит вполне логично и целесообразно.

Возможны и другие варианты. Например, создание наземной версии гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». Практически все последние противокорабельные ракеты нашего флота имеют возможность работы по наземным целям. Это и «убийца авианосцев» «Гранит», и универсальная противокорабельная ракета «Оникс», которая испытывалась в том числе по наземным целям. Вполне логично создание и наземного варианта «Циркона».

При этом считается, что дальность действия его морской версии превысит 500 км, что в сухопутном варианте было бы нарушением договора. Но в условиях прекращения его действия такая ракета становится законной, может быть испытана и принята на вооружение. Что это дает? Практически стопроцентную пробиваемость любой современной ПВО и ПРО потенциального противника. Конечно, доведение до принятия на вооружение подобной ракетной системы потребует еще месяцы работ, но это вполне реально.

А кроме того, возможна и премьера обновленной ракеты уже испытывавшегося ранее стратегического ракетного комплекса РС-26 «Рубеж», работы по которому были прекращены несколько лет назад. Созданием этой системы занимается Московский институт теплотехники (МИТ), и оснащение ракеты этого комплекса более тяжелой гиперзвуковой боевой частью разработки этого же института обсуждалось экспертами не раз.

В любом случае велика вероятность того, что в сентябре нас ждут какие-то новости. И испытания, думаю, мы проведем успешно. Не впервой.

Автор — военный эксперт, главный редактор портала Militaryrussia

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