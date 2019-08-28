Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за сильного ливня

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать во Владивостоке до полной ликвидации последствий стихии. В городе вторые сутки не прекращается сильный ливень. Осадки превысили треть месячной нормы. Подтоплены подъездная дорога и парковка главного аэропорта Приморья. В терминал вода не зашла, задерживаются большинство рейсов, транспорт эвакуируют. Со склонов вместе с деревьями сходят оползни. Из-за подтоплений перекрыто движение по Шаморовской трассе. В связи с неблагоприятными прогнозами объявлено штормовое предупреждение. Дожди в регионе будут идти до конца недели.