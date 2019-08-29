Очень литературно: интеллигентный отдых в музее-усадьбе Чехова под Москвой

Подмосковное Мелихово — одна из самых известных усадеб, связанных с именем Антона Павловича Чехова. Он жил здесь с 1892 по 1899 год, продав усадьбу лишь перед отъездом в Ялту. В 1940-м ее восстановили, и с тех пор здесь работает мемориальный музей, в котором устраивают спектакли и бережно ухаживают за местным садом, которым когда-то любовался сам писатель. Как живет музей накануне своего 80-летия — можно увидеть в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Хотя большая часть усадьбы была восстановлена, многие из экспонатов — подлинные. В Мелихово их передали родственники Чехова, в том числе сестра Мария Чехова, создательница музея-усадьбы в Ялте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Сегодня в состав музея-заповедника, помимо главного усадебного дома, входят мемориальный флигель, флигель-кухня, баня и хозяйственные постройки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Многие едут сюда не только ради экскурсии, но и просто для того, чтобы погулять в окрестностях усадьбы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Здесь же можно увидеть картины известных художников, друзей Антона Чехова, в том числе Исаака Левитана и Василия Поленова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Этот памятник писателю был установлен в 1951 году и стал одним из первых в СССР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Именно в этих местах Чехов написал пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», создал рассказы и повести «Палата № 6», «Остров Сахалин», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Крыжовник». Всего — 42 произведения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Мелихово Чехов не только работал над новыми произведениями, но и продолжал врачебную практику — об этом в музее рассказывают отдельно. Еще одна экспозиция посвящена истории земских школ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Важной частью музея-заповедника стал огромный сад. Ухаживать за ним помогают волонтеры — для этого в Мелихово организовали акцию «Полезный выходной»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Когда-то здесь ставили домашние спектакли, а теперь проходят концерты, фестивали и детские праздники для гостей музея
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Помимо экскурсий и интерактивных познавательных программ, здесь можно попасть на небольшую метеостанцию, посетить школу верховой езды или попробовать свои силы в игре в крокет
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