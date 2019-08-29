Очень литературно: интеллигентный отдых в музее-усадьбе Чехова под Москвой

Подмосковное Мелихово — одна из самых известных усадеб, связанных с именем Антона Павловича Чехова. Он жил здесь с 1892 по 1899 год, продав усадьбу лишь перед отъездом в Ялту. В 1940-м ее восстановили, и с тех пор здесь работает мемориальный музей, в котором устраивают спектакли и бережно ухаживают за местным садом, которым когда-то любовался сам писатель. Как живет музей накануне своего 80-летия — можно увидеть в галерее «Известий»