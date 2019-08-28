Кодекс этики для учителей обновили

Педагогам обновили кодекс этики и включили туда правила поведения в интернете. Учителям рекомендуют отказаться от постов, угрожающих здоровью или развитию детей. Речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани. А вот публикация фото в купальнике для учителя официально перестанет считаться зазорной.