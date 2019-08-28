Жители Пуэрто-Рико готовятся к удару тропического шторма «Дориан»

Жители Пуэрто-Рико готовятся к удару стихии. На острове введен режим чрезвычайного положения, возможны сильные осадки.

По данным метеорологов, скорость ветра может достигать 30 м/с. Люди запасаются водой и предметами первой необходимости.

Шторм «Дориан» движется по Карибскому морю. В понедельник от сильного ветра и тропического ливня пострадал Барбадос.