Прямой эфир

США одобрили продажу Литве бронеавтомобилей на сумму в $170 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская администрация одобрила поставку Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV и сопутствующее в ним оборудование на сумму в $170,8 млн. Об этом сообщила пресс-служба управления минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, отвечающего ща поставки военной техники и оружия по межправительственным контрактам за рубеж.

В ведомстве заявили, что выполнение контракта отвечает интересам нацбезопасности и внешней политики США. Кроме того, данная продажа должна усилить возможности Литвы для противостояния возможным угрозам со стороны противников и призвана изменить военный баланс в регионе, цитирует управление ТАСС.

9 июля стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню американской техники и вооружения на сумму более $2,2 млрд. В частности, Пентагон планирует поставить Тайбэю 108 танков, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, более 300 пулеметов, свыше 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другое вооружение и экипировку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019