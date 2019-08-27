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Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты в АТР

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил обеспокоенность в связи с намерениями США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

Ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу и гендиректором совета нацбезопасности страны Енку Хамза Туан Матом.

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Как сообщает «Интерфакс», российская и малайзийская стороны также провели межведомственные консультации. Россию на них представляли сотрудники Генпрокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации и аппарата Совета безопасности.

Темами консультаций стали военно-техническое сотрудничество, совместная деятельность России и Малайзии в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействие организованной преступности, экстремизму и морскому пиратству. Также затрагивался вопрос взаимодействия в обеспечении международной информационной безопасности.

«Наши страны придерживаются близких или совпадающих позиций по многим актуальным региональным и мировым проблемам», — подчеркнул Патрушев.

23 августа Китай высказался против размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Накануне министр обороны США Марк Эспер заявил, что испытания крылатой ракеты средней дальности, которые Пентагон провел 19 августа, необходимы для сдерживания Китая.

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