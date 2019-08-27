«Роскачество» дало рекомендации по защите детей от травли в Сети
Специалисты «Роскачества» в преддверии нового учебного года составили рекомендации о том, как обезопасить детей от кибербуллинга.
Кибербуллингом называют целенаправленную и повторяющуюся травлю в интернете. Главное отличие кибербуллинга от травли в обычной жизни — это маска анонимности, за которой может скрываться обидчик.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Специалисты «Роскачества» в преддверии нового учебного года составили рекомендации о том, как обезопасить детей от кибербуллинга.
Кибербуллингом называют целенаправленную и повторяющуюся травлю в интернете. Главное отличие кибербуллинга от травли в обычной жизни — это маска анонимности, за которой может скрываться обидчик.
Подробнее — в сюжете «Известий».