«Роскачество» дало рекомендации по защите детей от травли в Сети

Специалисты «Роскачества» в преддверии нового учебного года составили рекомендации о том, как обезопасить детей от кибербуллинга.

Кибербуллингом называют целенаправленную и повторяющуюся травлю в интернете. Главное отличие кибербуллинга от травли в обычной жизни — это маска анонимности, за которой может скрываться обидчик.

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