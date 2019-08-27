Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) проекта 667БДРМ «Тула» в минувшую субботу выстрелил из приполюсного района Северного Ледовитого океана ракетой «Синева» по полигону Чижа в Архангельской области. Одновременно крейсер проекта 955 «Юрий Долгорукий» из Баренцева моря запустил свою «Булаву» по полигону Кура в Камчатской области.

Пуски баллистических ракет с подводных крейсеров в мирное время, как правило, возможны в одном из трех случаев: при проведении испытаний вновь построенной атомной лодки как окончательной проверки готовности системы в целом; при проверке новой ракеты; а также в ходе мероприятий боевой подготовки, ибо, чтобы меч не ржавел, его надо вынимать из ножен.

Как правило, в ходе боевой подготовки российский флот осуществляет одновременный пуск двух ракет с двух подводных крейсеров из разных районов Мирового океана по разным полигонам. Тем самым демонстрируется возможность ответного удара из разных районов несения боевого дежурства по разным целям на территории врага. Соответственно, «партнеры» России и в первую очередь политики этих стран в очередной раз получают уведомление о неотвратимости возмездия в Судный день. Помимо совместных стрельб, регулярно также проводятся и одиночные.

Совместные стрельбы — достаточно сложный процесс. Лодка должна скрытно выйти в назначенный район и убедиться в отсутствии слежения за ней со стороны иностранных субмарин. По командной цепочке с самого верха военного управления, начиная от Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, подводный корабль получает сигналы боевого управления и осуществляет сверку кодов. Поскольку возможная цель и место пуска ракеты заранее неизвестны, то необходимо сделать расчет полетного задания, занять стартовый коридор и осуществить запуск. Сами сигналы боевого управления могут поступать по разным каналам связи, начиная от передатчика сверхнизких частот «Зевс» и заканчивая самолетами-ретрансляторами.

В случае же если лодка находится в приполюсном или самом полюсном районе Северного Ледовитого океана, то проблемы навигации, гидрографии и связи усложняют такой процесс в разы. В частности, для начала надо постараться найти полынью для осуществления запуска ракеты. Так что такие стрельбы являются проверкой готовности всей системы морских стратегических сил в целом.

За последние годы совместные стрельбы проводились в 2013 году лодками «Брянск» проекта 667БДРМ и «Подольск» проекта 667БДР из состава Северного и Тихоокеанского флотов соответственно. В 2014 году стреляли «Подольск» и подлодка Северного флота «Тула» проекта 667БДРМ. В 2015 году уже в ходе проверки всей российской ядерной триады стреляли лодки «Подольск» и «Брянск». Одновременно с ними РВСН запустили «Тополь-М», ракетоносцы Ту-160 стреляли крылатыми ракетами, малый ракетный корабль «Великий Устюг» запустил «Калибр», а Сухопутные войска выстрелили ракету «Искандер». Вообще такого уровня учения ядерной триады, да и другие масштабные проверки являются сильной стороной российских Вооруженных сил. Аналогов такого вида учений у стран-партнеров как-то вообще не наблюдается.

В 2016 году одновременно стреляли лодки «Новомосковск» и «Георгий Победоносец» Северного и Тихоокеанского флотов соответственно. В тот же день РВСН запустили свой «Тополь». Видно, что чаще проводились именно совместные ракетные стрельбы подводными крейсерами сразу двух флотов.

В 2017 и 2018 годах совместных стрельб не проводилось, но одиночные были. Так, «Юрий Долгорукий» в 2017–2018 годах дважды запускал ракеты, причем 22 мая 2018 года осуществил залповый пуск сразу четырех ракет. Также в 2017 году стреляла лодка «Брянск».

РПКСН Тихоокеанского флота не производили стрельб с 2016 года. В составе 25-й дивизии подводных ракетных крейсеров ТОФ есть два корабля проекта 955 «Александр Невский» и «Владимир Мономах», которые прибыли на Камчатку в 2015 и 2016 годах. Также в состав этого соединения входит крейсер «Рязань» — последний представить семейства лодок проекта 667БДР в составе нашего флота. Эти три лодки активно участвуют в боевой подготовке Тихоокеанского флота, совершают дальние походы. В то же время в составе ТОФ крейсеры проекта 955 еще ни разу не стреляли баллистическими ракетами. В 2017 году лодки «Подольск» и «Георгий Победоносец» были отправлены в резерв, все-таки их возраст взял свое.

Другой интересный момент стрельб заключается в том, что лодки проекта 955 обычно производят ракетные пуски из Баренцева и Белого морей. Из приполярных или полярных районов, а также из Охотского моря эти корабли еще не стреляли, в то время как крейсеры предыдущего поколения проекта 667БДРМ или 667БДР такие стрельбы регулярно осуществляют. Надо полагать, некоторые элементы системы «Борей»–«Булава» всё еще не готовы или недостаточно отработаны. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: данная система относится к четвертому поколению морских стратегических систем. Затруднительно назвать более сложную систему оружия, чем связка «атомная подводная лодка и баллистическая ракета».

При этом США, Британия и Франция имеют в своем составе атомные ракетные подводные лодки еще третьего поколения и к строительству четвертого только начинают приступать.

Одновременная стрельба с двух лодок из разных районов и по разным целям — это фирменный «знак качества» российского ВМФ. Такой элемент боеготовности недоступен другим членам клуба обладателей подводных лодок с баллистическими ракетами на борту.

Автор — военный историк

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