В России предложили наказывать собаководов за нападение животных на людей

В России могут ввести уголовную ответственность за нападения собак. Общественная организация обратилась с проектом в Госдуму. Владельцы собак опасных пород должны будут соблюдать правила. Выгул только с намордником и поводком — иначе штраф. За нанесение вреда человеку можно и вовсе сесть в тюрьму. Срок в зависимости от тяжести травм от полугода до 3 лет. Если же пострадавший погибнет от укусов собаки – 5 лет за решёткой. С 1 сентября выгул бойцовских пород невозможен без поводка и намордника.