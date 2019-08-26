Футболист Гризманн отпраздновал первый дубль за «Барселону»

Нападающий Антуан Гризманн помог ФК «Барселона» выиграть матч против «Бетиса» (5:2) и отпраздновал первый дубль за команду в стиле баскетболиста Леброна Джеймса. Об этом 26 августа болельщики сообщили в Twitter.

Встреча «Барселоны» с «Бетисом» прошла в рамках второго тура чемпионата Испании. 28-летний Гризманн после оформления дубля подбежал к кромке поля «Камп Ноу», где ему высыпали в руки конфетти, и подбросил их вверх, повторяя действия баскетболиста «Лейкерс» Леброна Джеймса, пишет «Спорт-Экспресс».

«Мне нравится то, что делает Леброн, и я хотел скопировать его. Мы покупали конфетти через интернет вместе с семьей», — приводит «Газета.ру» слова футболиста.

Благодаря французскому нападающему каталонская команда смогла сравнять счет на 41-й минуте, а на 50-й — выйти вперед.

В июле 2019 года нападающий ФК «Барселона» Антуан Гризманн провел первую тренировку в новой команде после перехода из мадридского «Атлетико», за которое выступал с 2014 года. В прошедшем сезоне футболист провел за клуб 48 матчей, забив 21 гол и сделав 10 результативных передач. 12 июля французский форвард стал игроком «Барселоны».