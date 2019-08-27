Борьба в опилках: швейцарские национальные состязания непонятны никому

Главный чемпионат Швейцарии по не известным никому за пределами страны видам спорта только что завершился. Для тех, кто опоздал в кантон Цуг и кому теперь три года ждать, чтобы увидеть метание флагов, огромных камней и борьбу на поясах, «Известия» подготовили фоторепортаж
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Eicher Rolf
В первую очередь гости приезжают посмотреть борьбу на поясах швинген. В существующем виде эти бои проводятся с 1895 года. В начале 1990-х они стали терять аудиторию, трансляции привлекали всё меньше телезрителей. Но к 2010-м интерес вернулся. И бюджет чемпионата, который в 2004 году составлял 6 млн швейцарских франков, к 2013 году вырос до 25 млн
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Фото: Getty Images/Philipp Schmidli
За три дня чемпионат посетили примерно 300 тыс. гостей. Им помогали 4 тыс. волонтеров. Под праздник выделили площадку в 90 га. Рядом с ней разбили кемпинг на 20 тыс. мест
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Призы на швейцарских соревнованиях такие же швейцарские, как дисциплины. В качестве наград разыгрываются отрезы ткани, овцы и другие натуральные призы. Главный чемпион — «король» — получает быка. На этот раз это был четырехлетний бык Колин
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Фото: REUTERS/Moritz Hager
Самое раннее изображение борцов швинген нашли в Люцернской хронике 1517 года. Считается, что один из борцов, изображенных на фоне Лозаннского кафедрального собора, делает характерный захват. Но в тексте летописи не подтверждается, что речь идет именно об этой борьбе
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Фото: Getty Images/Philipp Schmidli
У борьбы с тех пор было несколько периодов упадка, в том числе потому, что ее пыталась запретить церковь. Возрождение швингена началось в начале XIX века во время французской оккупации. Эта борьба стала духовной скрепой для швейцарцев задолго до появления современной страны. И каждые три года город проведения больших состязаний меняется
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Фото: REUTERS/Moritz Hager
Кроме борьбы атлеты метают камни. Есть разные весовые категории: метание с размаху 20 кг, метание без размаха 40 кг и толкание 83,5 кг. Самый большой камень имеет имя Камень из крепости Уншпунен. Это природный необработанный валун с выбитой на нем датой 1805. На фото Камень из крепости Уншпунен толкает атлет Мартин Якобер
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Фото: REUTERS/Moritz Hager
Цель тяжеловесов, сражающихся на круглых аренах, покрытых древесными опилками, повалить друг друга и удерживать, прижимая лопатками к опилкам. Они надевают поверх одежды шорты с разрезом. Через них проходит пояс, за который они друг друга хватают
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Фото: REUTERS/Thomas Hodel
Еще одна национальная забава — метание флага. Его подкидывают и ловят, показывая около сотни сложных фигур. В Средние века такое развлечение придумали наемные солдаты, возвращавшиеся из походов. На современных соревнованиях флаги с коротким древком крутятся в воздухе под звуки альпийских рожков. Это помогает спортсменам сосредоточиться и мешает зрителям отвлекать их своей болтовней
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Фото: REUTERS/Moritz Hager
Победа борца зависит от оценок, выставляемых судейским жюри из трех экспертов. Традиция велит, чтобы победитель счистил со спины побежденного опилки
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Фото: REUTERS/Moritz Hager
Под вечер душный день омыт прохладой чистой,// И молодой восторг в крови горит опять.// Сбирается народ в кругу дубов тенистых,// Чтоб должное борьбе и удали воздать.// Cерьезные бойцы схлестнутся в схватке тесной,// Потешив всех своей сноровкою телесной…(Альбрехт фон Галлер, фрагмент из стихотворения «Альпы» 1729 года)
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