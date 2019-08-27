Борьба в опилках: швейцарские национальные состязания непонятны никому

У борьбы с тех пор было несколько периодов упадка, в том числе потому, что ее пыталась запретить церковь. Возрождение швингена началось в начале XIX века во время французской оккупации. Эта борьба стала духовной скрепой для швейцарцев задолго до появления современной страны. И каждые три года город проведения больших состязаний меняется