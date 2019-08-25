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«Почта России» попросила 85 млрд рублей на торговлю алкоголем и лекарствами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Почта России» попросила выделить из бюджета порядка 85 млрд рублей для преобразования отделений в подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, а также для создания возможности продавать алкоголь и лекарства.

Расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы (есть в распоряжении «Известий»). Документ уже направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

Свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений, заинтересованные ведомства, как планирует «Почта России», должны предоставить уже к 1 сентября.

В концепции поясняется, что из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза.

Из-за этого снижается и загруженность почтальонов. Выход — изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек. Предлагается порядка 80% отделений почты трансформировать в так называемые «Центры притяжения», где будут оказывать банковские, образовательные и медицинские услуги, продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкоголь).

Однако пока ни одно министерство не готово сообщить о согласовании концепции, что ставит под сомнение возможность реализации проекта с 2020 года.

Кроме того, как сообщил «Известиям» источник, знакомый с обсуждением документа, большая проблема может возникнуть с финансированием планов «Почты России».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 26 августа

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